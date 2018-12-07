В московском метро погиб пассажир

На станции московского метро «Минская» погиб пассажир после падения на рельсы, сообщает «Интерфакс».

«Около 17:33 на станции метро "Минская" Солнцевской линии московского метро произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 60-летний москвич, по собственной неосторожности споткнулся и упал под прибывающий электропоезд», — рассказал агентству пресс-секретарь УВД столичного метрополитена Алексей Мышляев.

Со слов очевидцев происшествия и машиниста электропоезда, мужчина стоял на краю платформы, пошатнулся и упал на рельсы.

Движение поездов на участке Солнцевской линии от станции «Парк Победы» до станции «Раменки» было прервано на 50 минут. В 18.20 движение поездов восстановили.