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ФСБ объявила об угрозах оружием со стороны украинских кораблей 

Lenta.ru + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время инцидента в Черном море в конце ноября украинские корабли угрожали применить оружие против российских пограничников. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский, передает корреспондент «Ленты.ру».
По его словам, украинские суда показывали приведение артиллерии в готовность, а угроза применения оружия звучала неоднократно. Он указал, что оружие и боеприпасы на кораблях превышали стандартный боекомплект.
Также Вольский добавил, что главным провокационным нападкам со стороны Украины подвергался Крымский мост. «Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — объявил он и напомнил о регулярно звучавших заявлениях с украинской стороны о том, что мост необходимо разрушить.
25 ноября три корабля Военно-морских силы Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Украинских моряков арестовали, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.
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