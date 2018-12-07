Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скатившаяся с горки школьница попала под трактор в Междуреченске 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трагически завершилось катание с горки для юной жительницы Кемеровской области — девочка погибла под колесами убиравшего снег трактора, сообщает "Сибдепо". Камера наблюдения зафиксировала последние секунды жизни школьницы.
Инцидент произошел утром в пятницу, 7 декабря, на площади перед ДК "Железнодорожник" в Междуреченске. На кадрах видно, как стоявший на вершине деревянной горки ребенок скатывается вниз, но, достигнув земли, оказывается под колесом трактора. Водитель не заметил и переехал девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Водителя погрузчика ждет обследование на состояние опьянения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Вести.Ru: последние новости
Защитник Небылицы арестован за запрещенную символику Мать, продавшая дочь в сексуальное рабство в Москве, получила 4,5 года Уфимские спасатели освободили застрявшую в бидоне девочку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта148
Дознаватель испугалась отца и призналась в изнасиловании72
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента422
Меркель выступила с последней речью26
Вдова Гайдая отреагировала на домогательства к Варлей59
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире Европа
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение