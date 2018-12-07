Скатившаяся с горки школьница попала под трактор в Междуреченске

Трагически завершилось катание с горки для юной жительницы Кемеровской области — девочка погибла под колесами убиравшего снег трактора, сообщает "Сибдепо". Камера наблюдения зафиксировала последние секунды жизни школьницы.

Инцидент произошел утром в пятницу, 7 декабря, на площади перед ДК "Железнодорожник" в Междуреченске. На кадрах видно, как стоявший на вершине деревянной горки ребенок скатывается вниз, но, достигнув земли, оказывается под колесом трактора. Водитель не заметил и переехал девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Водителя погрузчика ждет обследование на состояние опьянения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.