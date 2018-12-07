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Захваченные украинские моряки разоткровенничались
Захваченные украинские моряки разоткровенничались

Мать, продавшая дочь в сексуальное рабство в Москве, получила 4,5 года 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Суд приговорил Ирину Гладких, которая пыталась продать свою дочь в сексуальное рабство, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Как сообщила "Интерфаксу" представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова, женщина была признана виновной в торговле людьми в составе группы лиц по предварительному сговору.
В январе 2018 года Ирина Гладких приехала в Москву из Челябинска, чтобы продать свою 13-летнюю дочь. С потенциальным покупателем она встретилась в одном из столичных ресторанов. За девственность дочери она просила 1,5 миллиона рублей.
В роли клиента выступил оперативник. После передачи денег женщину задержали. Причем Ирина не раскаивалась в содеянном и допросе заявила, что специально приехала в столицу, чтобы найти покупателя побогаче.
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