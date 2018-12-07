Россиянин доверился гадалкам и порезал женщину

По версии следователей, между женой обвиняемого, владеющей парикмахерской в городе Нижнекамске , и 50-летней сотрудницей заведения произошел конфликт в мае 2018 года, из-за чего она уволилась. После этого супруги начали замечать «вмешательство потусторонних сил», а также стали часто болеть.

«В результате его супруга обратилась к экстрасенсам, продемонстрировав им фотографии женщин из своего окружения. При этом все они утверждали, что на семью навела порчу уволенная сотрудница», — отмечается в сообщении ведомства.

28 ноября Баранов подкараулил бывшую сотрудницу и нанес ей режущим предметом удары по различным частям тела, после чего скрылся. На следующий день обвиняемый был задержан. Свою вину он не признает.

Ранее 7 декабря семейная пара была признана виновной в убийстве младенца по неосторожности. Родители лечили своего новорожденного ребенка молитвами, что привело к его смерти.