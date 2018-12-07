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Россиянин доверился гадалкам и порезал женщину 

Lenta.ru + ещё 4 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Татарстана, 59-летний Михаил Баранов, обвиняется в покушении на убийство из-за якобы наведенной порчи на его семью. Об этом сказано на сайте Следственного Комитета России по республике.
По версии следователей, между женой обвиняемого, владеющей парикмахерской в городе Нижнекамске, и 50-летней сотрудницей заведения произошел конфликт в мае 2018 года, из-за чего она уволилась. После этого супруги начали замечать «вмешательство потусторонних сил», а также стали часто болеть.
«В результате его супруга обратилась к экстрасенсам, продемонстрировав им фотографии женщин из своего окружения. При этом все они утверждали, что на семью навела порчу уволенная сотрудница», — отмечается в сообщении ведомства.
28 ноября Баранов подкараулил бывшую сотрудницу и нанес ей режущим предметом удары по различным частям тела, после чего скрылся. На следующий день обвиняемый был задержан. Свою вину он не признает.
Ранее 7 декабря семейная пара была признана виновной в убийстве младенца по неосторожности. Родители лечили своего новорожденного ребенка молитвами, что привело к его смерти.
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