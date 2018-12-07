Российские заключенные замерзли и зашили себе рты

По его словам, пятеро участников протеста зашили себе рты.

Региональная Общественная наблюдательная комиссия направила сообщение о происходящем в колонии в прокуратуру и в Федеральную службу исполнения наказаний, передает «Интерфакс»

«Информация о голодовке поступила 6 декабря. Причиной являются тяжелые условия пребывания», — сообщила агентству глава комиссии Марина Семенова.

Заключенные также жалуются на побои со стороны сотрудников колонии.

30 ноября сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пыток заключенных в тюрьме «Владимирский централ». О них стало известно после коллективной голодовки осужденных в августе.