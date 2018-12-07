30 лет катастрофе в Армении

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Серия подземных толчков за 30 секунд практически полностью уничтожила город Спитак и на 80% — второй по величине город республики Ленинакан (ныне Гюмри ). В эпицентре землетрясения — городе Спитаке — сила подземных толчков достигала 10 баллов (по 12-балльной шкале).

Специалисты подсчитали, что за 30 секунд, что длилось Спитакское землетрясение, в зоне разрыва земной коры высвободилась такая энергия, которая сопоставима с силой взрыва десяти атомных бомб — тех, что в 1945 году разрушили Хиросиму.

По официальным данным, число жертв превысило 25 тыс. человек, 520 тыс. человек остались без крова. От стихии пострадали 21 город и 324 села.

Катастрофическое землетрясение вывело из строя около 40 процентов промышленного потенциала Армении.

Стихия уничтожила несколько сотен школ и детских садов, более 400 поликлиник и больниц, 230 промышленных предприятий, 600 километров автодорог и 10 километров железнодорожных путей.