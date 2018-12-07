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Руководителя ФСИН наказали за Цеповяза 

Вести.Ru + ещё 21 2 часа назад
По результатам проверки фактов вольготной жизни в колонии осужденного на 20 лет члена "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза глава управления ФСИН по Амурской области понес дисциплинарное наказание, передает "Интерфакс".
Как сообщили в пресс-бюро ФСИН, ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. При этом, какое именно взыскание наложено на начальника регионального ФСИН, не уточняется.
4 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий в отношении руководства амурской исправительной колонии, где содержится Цеповяз. Расследование ведется центральным аппаратом Следственного комитета.
В ноябре 2013 года Цеповяз был признан виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Он отбывает, назначенное наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год — за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек.
Как сообщалось ранее, в начале ноября общественный резонанс вызвала публикация фотографий, на которых Цеповяз в компании других осужденных жарит шашлыки, ест крабов и икру. Во ФСИН тогда признали, что фотографии были сделаны в 2015 году.
По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, выяснилось, что Цеповяз получал различные деликатесы на сумму до 60 тысяч рублей в месяц.
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