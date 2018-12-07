На юго-востоке столицы Иисус скончался от отравления морфином

На юго-востоке столицы мужчина по имени Иисус умер от отравления морфином. Инцидент произошел еще в августе, однако отчет о причине смерти в полицию поступил 30 ноября, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

"Днем 30 ноября в полицию поступил отчет о вскрытии трупа мужчины, из которого следовало, что смерть наступила в результате отравления морфином", — сказал собеседник агентства.

Тело мужчины 1996 года рождения обнаружили в середине августа в квартире, расположенной на улице Юных Ленинцев.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что Иисус купил наркотик и принял его, что и стало причиной смерти.

4 декабря сотрудники МВД возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 декабря в номере отеля в центре столицы обнаружили тело 39-летнего мужчины, судимого за хранение наркотиков. Предположительно, причиной смерти стало алкогольное отравление. Из номера изъяли неустановленный порошок, находившийся в тарелке на столе.