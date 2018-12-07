В Уфе двухлетний ребенок застрял в бидоне

Уфе спасатели освободили двухлетнюю девочку, которая застряла в бидоне. Об этом сообщается на сайте городского Управления гражданской защиты.

Инцидент произошел вечером 6 декабря. К спасателям обратилась мама девочки. Выяснилось, что ребенок во время игры залезла в бидон и не смогла вылезти обратно. Спасателям было сложно достать девочку, поскольку она упиралась в стенки бидона коленями.

После спасения врач осмотрел девочку, она не пострадала.

"Сотрудники ПСО г. Уфы порекомендовали убрать злополучный бидон подальше, чтобы любопытная девочка вновь на него не покусилась", — отмечается в сообщении.

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