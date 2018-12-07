Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе двухлетний ребенок застрял в бидоне 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Уфе спасатели освободили двухлетнюю девочку, которая застряла в бидоне. Об этом сообщается на сайте городского Управления гражданской защиты.
Инцидент произошел вечером 6 декабря. К спасателям обратилась мама девочки. Выяснилось, что ребенок во время игры залезла в бидон и не смогла вылезти обратно. Спасателям было сложно достать девочку, поскольку она упиралась в стенки бидона коленями.
После спасения врач осмотрел девочку, она не пострадала.
"Сотрудники ПСО г. Уфы порекомендовали убрать злополучный бидон подальше, чтобы любопытная девочка вновь на него не покусилась", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что полицейский спас 13 детей из подтопленного детсада в Туапсе.
Газета.Ru: последние новости
Россиянка облила кислотой священника на исповеди в Никарагуа Главу УФСИН по Амурской области наказали после истории с Цеповязом Четырех российских журналисток не пустили на Украину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину139
В Грузии разгорелся скандал из-за российского майонеза1
Гидрометцентр дал прогноз на 2019 год
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море336
Появились новые кадры «красивой жизни» Цеповяза19
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
02:56
Шарий разоблачил ложь о поездах Порошенко
В мире Украина
01:29
В Гидрометцентре сделали прогноз на 2019 год
Погода Общество
00:30
Опасную очистку крыш от снега сняли на видео
Новости Москвы
01:57
Появились новые кадры «красивой жизни» Цеповяза
Криминал Происшествия
02:46
Познер рассказал про черный список гостей на «Первом»
Общество
00:36
Руководителя ФСИН наказали за Цеповяза
Происшествия
Медведев подводит итоги года
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение