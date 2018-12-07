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Вступившемуся за Ефремова Макаревичу "дали пинка"

В США эвакуировали студию CNN в прямом эфире из-за сообщения о бомбе 

RT на русском + ещё 10 47 минут назад
Фото: CNN
Полиция Нью-Йорка эвакуировала здание Time Warner Center, где находится редакция телеканала CNN, из-за поступившего сообщения о бомбе.
Об этом на своей странице в Twitter написал ведущий телеканала Дон Лемон.
«Мы были эвакуированы в разгар моего шоу в прямом эфире. Сообщение о бомбе», — отметил он, добавив, что полиция уже работает на месте событий.
Ранее ряду американских общественных деятелей и политиков были разосланы подозрительные посылки, внутри которых оказались бомбы. Одна из таких посылок пришла в офис CNN в Нью-Йорке.
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