В США эвакуировали студию CNN в прямом эфире из-за сообщения о бомбе

Фото: CNN

Полиция Нью-Йорка эвакуировала здание Time Warner Center, где находится редакция телеканала CNN , из-за поступившего сообщения о бомбе. Об этом на своей странице в Twitter написал ведущий телеканала Дон Лемон «Мы были эвакуированы в разгар моего шоу в прямом эфире. Сообщение о бомбе», — отметил он, добавив, что полиция уже работает на месте событий. We were evacuated in the middle of my live show. Bomb threat. We’re running taped programming. NYPD is investigating. Stay tuned. #cnn #nypd— Don Lemon (@donlemon) 7 декабря 2018 г. Ранее ряду американских общественных деятелей и политиков были разосланы подозрительные посылки, внутри которых оказались бомбы. Одна из таких посылок пришла в офис CNN в Нью-Йорке.