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Уголовное преследование экс-мэра Ялты прекращено 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: yalta.rk.gov.ru
Правоохранительные органы закрыли уголовное дело в отношении бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, сообщил его адвокат Юрий Авдеев. Политика подозревали в превышении должностных полномочий.
21 мая 2018 года против градоначальника было возбуждено уголовное дело. Вину он признавать отказался.
19 ноября органы, начавшие преследование, прекратили его из-за отсутствия состава преступления, передаёт РИА Новости слова защитника. Из СИЗО Ростенко был освобождён в августе, с тех пор он находится на Крымском полуострове, отметил юрист.
Бывшего мэра приморского города обвиняли в незаконной передаче в муниципальную собственность земли площадью 26 соток. Авдеев тогда обращал внимание на то, что в 2015 году, когда произошло это событие, был переходный период и в Крыму не существовало публичного реестра.
Ранее News.ru сообщал, что бывший мэр Ялты был задержан в Москве. Его процессуальный статус на тот момент был неизвестен.
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