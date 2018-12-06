Уголовное преследование экс-мэра Ялты прекращено

21 мая 2018 года против градоначальника было возбуждено уголовное дело. Вину он признавать отказался.

19 ноября органы, начавшие преследование, прекратили его из-за отсутствия состава преступления, передаёт РИА Новости слова защитника. Из СИЗО Ростенко был освобождён в августе, с тех пор он находится на Крымском полуострове, отметил юрист.

Бывшего мэра приморского города обвиняли в незаконной передаче в муниципальную собственность земли площадью 26 соток. Авдеев тогда обращал внимание на то, что в 2015 году, когда произошло это событие, был переходный период и в Крыму не существовало публичного реестра.

Ранее News.ru сообщал, что бывший мэр Ялты был задержан в Москве. Его процессуальный статус на тот момент был неизвестен.