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Российская таможня не пропустила купленный россиянкой «неогнемет» Илона Маска 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: The Boring Company / YouTube
Видеоблогер Лиззка не смогла получить свой «неогнемет» Илона Маска из-за не пустившей его через границу российской таможни. Об этом она написала в своем Twitter, прикрепив к посту скриншот письма от компании-производителя.
По словам девушки, она купила устройство спьяну, когда была в Таиланде. Почти год она ждала посылку. 5 декабря принадлежащая Маску фирма Boring Company сообщила ей, что огнемет невозможно переправить в Россию. По какой причине, не уточнялось. Взамен компания предложила вернуть ей деньги за покупку и получить подарок, например, кепку. Еще один вариант — переслать товар на другой адрес в США.
В конце января основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил пользователям Twitter обезопасить себя на случай зомби-апокалипсиса и купить безопасный огнемет, который он позднее назвал «неогнемет» из-за проблем покупателей с таможней. Гаджет продавался за 500 долларов, с учетом налогов и доставки его цена составляла 700 долларов. Все 20 тысяч экземпляров были проданы меньше чем за неделю.
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