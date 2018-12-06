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Ведущая BBC прервала эфир и свела счеты с жизнью 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: BBC
Ведущая радиостанции BBC Radio Shropshire прервала эфир, сказав коллегам, что ей нужен перерыв, а затем поехала домой и покончила с собой. Об этом сообщает BBC.
Трагический случай произошел в августе, однако причину смерти 41-летней Вики Арчер коронерский суд Шропшира огласил лишь спустя 4 месяца.
По словам следователя, Вики страдала депрессией и ранее дважды предпринимала попытки самоубийства. В соцсетях радиоведущей также можно найти записи о «внутренних демонах» и проблемах психологического здоровья. Внешне жизнь Вики Арчер выглядела безоблачной: у нее была успешная карьера, семья и трое детей.
В день смерти Вики прервала эфир на радио, сказала коллегам, что ей нужен перерыв, и отправилась домой. Через некоторое время к ней пришел отчим, увидел, что дверь заперта изнутри, а на стук никто не отвечает, и забрался в дом через окно. К тому моменту Вики уже была мертва.
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