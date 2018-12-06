Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Утром 6 декабря 16-летний подросток пришел с канцелярским ножом в школу №1359 столичного района Жулебино. Вначале он стал угрожать учителям, а затем заявил, что покончит с собой. Причиной для этого послужил нервный срыв из-за плохо написанного сочинения к пробному ЕГЭ. Спустя несколько часов юношу уговорил сдаться его родной дед, после чего подростка госпитализировали в наручниках. «Ленте.ру» удалось пообщаться с учениками школы №1359, которые рассказали о странностях в поведении задержанного школьника, который далеко не в первый раз напугал окружающих. По понятным причинам, мы не приводим имена рассказчиков. «Он сказал, что прирежет ее» От Кирилла (имя изменено) можно было ожидать подобного, все знали о его странностях. Но раньше он ничего серьезного не предпринимал, разве что вел себя не совсем адекватно. На переменах Кирилл быстро ходил по коридорам или стоял на месте и ни с кем не общался, мог спокойно прийти к середине урока и зайти в класс. Учителя ему ничего не говорили — хотели, чтобы он просто оставался спокойным. В отношении учеников агрессии Кирилл не проявлял, а вот к своему классному руководителю — случалось. Я не знаю всей ситуации, но вроде как учитель поставил ему двойку за контрольную и Киря пошел разбираться к классному руководителю. Тот отказал ему в помощи, спросив, мол, «Ну и что ты тут делаешь, если такая оценка?». Кирилл в ответ кинул в классного руководителя ножницы. Еще был случай, когда он пришел без сменки и классный руководитель начала ругать его за это. В ответ он сказал что-то в духе, что прирежет ее. Разговор услышал охранник, спросил, что Кирилл себе позволяет. Он в ответ сказал, что отрежет ему уши, чтобы тот не слушал. Еще Киря часто ходил к школьному психологу. Месяц назад он вышел из кабинета, взял стул и поставил слева от выхода, сложил руки на груди и спрятал лезвие от бритвенного станка между пальцами, но никого не резал. После урока вместе с классным руководителем ходил к директору, чем закончилось, не знаю. «Между пальцев у него — станочное лезвие» Я пытался узнать сегодня, в чем дело. Оказалось, что произошло ЧП с нашим одноклассником. Мы все подозревали, что это может быть Кирилл. Потом это и подтвердилось. Всем запретили входить в школу, и стали ловить и выводить детей — сначала с 1 по 4 класс, а потом вывели и нас. Вообще, Киря с самого первого класса мало с кем общался. Что до истории с лезвием, то дело было так. Староста класса решила организовать к новому году игру «тайный Санта». Суть в том, что каждый тянет записку и дарит кому-то анонимный подарок. Само собой, Киря не захотел в этом участвовать. Он написал записку, чтобы староста подошла к нему на уроке — наверное, хотел с ней это обсудить. А потом вышел из класса и сел на стул в коридоре. Мы вышли посмотреть, что происходит и увидели, что между пальцев у него — станочное лезвие. А еще тоже где-то месяц назад Кирю уже видели с ножом. Он ходил по школе, махал им, покручивал в руках. Учителя пытались его остановить, но у них ничего не выходило. Другим детям он не угрожал. А на следующий день Кирилл пришел в школу, как ни в чем не бывало. «С девочками вообще никак» До 9 класса Киря был просто стеснительным пацаном. Я с ним нормально общался, гулял — пусть и не часто. Он дружил еще с одним пацаном. Вроде все было нормально, а потом, видимо, перемкнуло — и после 9 класса Кирилл перестал со всеми общаться и замкнулся в себе. Даже когда я с ним здоровался, он молчал. С учителями не разговаривал. Заходит на урок и просто молчит. Я пытался с ним поговорить, но он никак не реагировал. Особой агрессии с его стороны я ни к кому не замечал, с оценками у него все хорошо, он вообще умный парень и до восьмого класса был отличником. Потом оценки ухудшились — думаю, потому, что на уроках Киря тоже молчал и не отвечал. Последний раз я видел его вчера в школе, он вел себя обычно. Да и вообще из известных мне странных случаев был только инцидент с лезвием. Я не особо в курсе ситуации, вроде бы он во время урока с заменой вышел из кабинета, оставив какую-то записку на столе, потом открыли дверь — а он там с лезвием, спрятанным в кулак. В записке было написано, что он хочет с кем-то поговорить, с кем именно не помню. Поднялся кипиш, все начали узнавать, что случилось, но потом все успокоилось и его отвели к директору. Компьютерными играми Кирилл точно не увлекался, но очень интересовался химией. Когда она началась в 8 классе, он пытался сам собрать коллекцию веществ из таблицы Менделеева. В 9 классе Кирилл хорошо общался с учительницей по химии. Она была единственной с кем он разговаривал, и он ходил к ней на дополнительные. Он подходил и помогал ей мыть доску. Про его планы на будущее, про поступление я ничего не знаю. Другие ребята над ним не издевались и относились к нему нейтрально: им было все равно и они не обращали на него внимание, потому что он ни с кем не общался. С девочками вообще никак. Я знаю, что он очень хорошо общался с дедушкой. Можно сказать, что Кириллу он был лучшим другом и они проводили много времени вместе. Я особо не удивился произошедшему — были предпосылки, например, тот же случай с лезвием. Вчера мы получили результаты сочинения по русскому к пробному ЕГЭ, написанного накануне, и у Кири была плохая оценка. Но он никак не отреагировал и просто молчал. Помню, в 9 классе перед подготовкой к экзамену Кирилл писал на листочке, что не может на него пойти, потому что у него что-то вроде депрессии.