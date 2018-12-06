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Школьник пригрозил терактом из-за неотмененных уроков 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В Нижневартовске (ХМАО) подросток стал фигурантом уголовного дела после того, как оставил комментарий с угрозами теракта в соцсетях, узнав, что занятия в школе не стали отменять из-за морозов, сообщили в региональном МВД.
Во вторник телекомпания «Самотлор» на своей странице в одной из соцсетей сообщила об отсутствии так называемого актированного дня из-за морозов для старшеклассников, передает РИА «Новости».
После этого в комментариях к записи появились оскорбления и угрозы.
В своем сюжете телекомпания опубликовала скриншот комментариев пользователей, на котором видно, как один из них обещает устроить теракт.
Вскоре правоохранители выяснили, что автором комментария является учащийся одной из местных школ.
«Не совсем понятно, к кому было это обращение, но так как размещено оно на странице телекомпании, эвакуация производилась именно персонала телекомпании», — сообщили в управлении МВД.
В ведомстве уточнили, что работа редакции была приостановлена на несколько часов.
Экстренные службы провели обследование здания, но угроза не подтвердилась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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