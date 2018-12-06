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В Париже лишенный образования пакистанец зарезал профессора 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: сервис Google Street View
Исключенный из парижского университета студент пакистанского происхождения убил преподавателя, из-за оценок которого не смог продолжить обучение. Об этом сообщает The Local.
Убийца напал на профессора с ножом, когда тот вышел обедать, и смертельно ранил его в шею. 37-летнего пакистанца задержали на месте преступления.
Представитель администрации учебного заведения сообщил, что преступник нормально отучился первый семестр, но затем не справился с экзаменами и после второго семестра, в августе 2017 года, был исключен. В администрации знали, что он был не рад исключению, но не полагали, что он может представлять угрозу.
Убитый, 66-летний Джон Даулинг, преподавал английский язык в частном университете Леонардо да Винчи в пригороде Парижа. Он работал на этом месте более 20 лет, перебравшись во Францию из Ирландии. Как пишет издание, студенты любили и уважали его.
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