Из «Черного беркута» выпустили 12 «смертников»

Исправительную колонию номер 56 («Черный беркут») покинули 12 заключенных, получивших 25-летние сроки вместо смертной казни. Об этом сообщает «Ура.ру».
Речь идет о заключённых, которым высшую меру заменили тюремными сроками из-за моратория на смертную казнь. Их сроки заключения вышли.
По данным «Ура.ру», теперь в колонии, рассчитанной на 374 человека, нет ни одного заключенного. Комплекс зданий пустует.
По информации «Уралинформбюро», последние заключенные покинули колонию еще летом. Часть из них вышли на свободу, других этапировали в новое учреждение.
Ранее «Комсомольская правда» сообщила о подготовке документов по ликвидации тюрьмы. В ближайшее время необходимые документы согласуют Минюст, ФСИН и власти Свердловской области, где расположена колония.
«Черный беркут» находится в поселке Лозьвинский. Он был единственной на Урале колонией особого режима. Смертников там содержали с 1935 года. Левченко рассказал КП, что колония была очень старой, и «там все сгнило». Капитальному ремонту здание не подлежит, а строить заново нет смысла из-за отсутствия «спецконтингента».