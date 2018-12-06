Из «Черного беркута» выпустили 12 «смертников»

Из закрытого «Черного беркута» выпустили 12 «смертников»

Исправительную колонию номер 56 («Черный беркут») покинули 12 заключенных, получивших 25-летние сроки вместо смертной казни. Об этом сообщает «Ура.ру».

Речь идет о заключённых, которым высшую меру заменили тюремными сроками из-за моратория на смертную казнь. Их сроки заключения вышли.

По данным «Ура.ру», теперь в колонии, рассчитанной на 374 человека, нет ни одного заключенного. Комплекс зданий пустует.

По информации «Уралинформбюро», последние заключенные покинули колонию еще летом. Часть из них вышли на свободу, других этапировали в новое учреждение.

Ранее « Комсомольская правда » сообщила о подготовке документов по ликвидации тюрьмы. В ближайшее время необходимые документы согласуют Минюст , ФСИН и власти Свердловской области, где расположена колония.

«Черный беркут» находится в поселке Лозьвинский. Он был единственной на Урале колонией особого режима. Смертников там содержали с 1935 года. Левченко рассказал КП, что колония была очень старой, и «там все сгнило». Капитальному ремонту здание не подлежит, а строить заново нет смысла из-за отсутствия «спецконтингента».