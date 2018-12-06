Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи 

Вести.Ru + ещё 6 36 минут назад
Устроившего настоящий переполох в московской школе №1359 десятиклассника Даниила Г. после задержания передали врачам — из учебного заведения его увезли в карете скорой помощи. Очевидцы сняли на видео этот момент.
Тревогу утром 6 декабря забили охранники школы, которые заметили длинный нож в кармане одного из учеников. Останавливать его они не стали, а дождались, когда он зашел в раздевалку, быстро вывели других подростков и закрыли двери, доверив полицейским разбираться с вооруженным десятиклассником. Переговоры затянулись: доводы психологов и мамы его не убедили, а при попытке стражей порядка зайти в помещение он тут же приставил нож к горлу и пригрозил свести счеты с жизнью. Найти подход к школьнику удалось его дедушке, который и убедил его сдаться.
"Мальчик сейчас в таком состоянии, что трудно ожидать от него адекватных ответов. В школе он учится с 1 класса, учителя знают его особенности и трудности — он замкнут, он мало общается, и есть некоторые психические проблемы", — сообщил News.ru уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что у подростка были проблемы с психикой, а его родители даже подумывали о лечении в психиатрической больнице. Даниил жаловался на головные боли и постоянно принимал таблетки.
В результате инцидента в жулебинской школе никто не пострадал, хотя всех учеников и пришлось эвакуировать.
Вести.Ru: последние новости
Полиция ведет переговоры с вооруженным учеником школы на юге-востоке Москвы Подростка, пришедшего с ножом в школу, после переговоров передали полиции и психиатрам Петербургская полиция проверяет деятельность фонда Сокурова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине заявили о согласии НАТО на ввод кораблей в Азов289
Британия может отказаться от Brexit19
Медведев рассказал о новогодних планах1
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны6
Названа причина 60% смертей в России43
Видео
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
02:51
В московских многоэтажках появятся новые лифты
Новости Москвы
02:19
Из «Черного беркута» выпустили 12 «смертников»
Происшествия
00:45
Британия может отказаться от Brexit
Европа В мире
03:05
Израилю придется бросить вызов России
В мире Статьи
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение