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Школьника с ножом помогла изолировать соцпедагог 

Рамблер + ещё 12 30 минут назад
Фото: АГН "Москва"
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил, что ученик жулебинской школы не смог навредить себе или окружающим благодаря действиям охраны и социального педагога. Об этом сообщает News.ru.
По словам Бунимовича, сотрудники школы быстро «заподозрили неладное». Педагог социального воспитания ранее работала с этим подростком. Она проводила его в раздевалку, а уже оттуда школьника отвели в отдельное помещение и изолировали.
Утром 6 декабря 16-летний подросток пришел в одну из школ московского района Жулебино с ножом. СМИ писали, что сначала он угрожал учителям, а затем сказал, что покончит с собой. Несколько часов он провел в одном из школьных помещений, никого не пуская. В итоге подростка убедили сдаться, полиция передала его медикам.
В СМИ появились разные версии случившегося: напряженные отношения со сверстниками и матерью, плохие оценки и последствия приема лекарств от головной боли.
Детский омбудсмен заявил, что мальчик учится хорошо, но у него есть особенности — замкнутость и некоторые психические проблемы. Бунимович добавил, что у ребенка непростая ситуация в семье.
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