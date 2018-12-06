Школьника с ножом помогла изолировать соцпедагог

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил, что ученик жулебинской школы не смог навредить себе или окружающим благодаря действиям охраны и социального педагога. Об этом сообщает News.ru.

По словам Бунимовича, сотрудники школы быстро «заподозрили неладное». Педагог социального воспитания ранее работала с этим подростком. Она проводила его в раздевалку, а уже оттуда школьника отвели в отдельное помещение и изолировали.

Утром 6 декабря 16-летний подросток пришел в одну из школ московского района Жулебино с ножом. СМИ писали, что сначала он угрожал учителям, а затем сказал, что покончит с собой. Несколько часов он провел в одном из школьных помещений, никого не пуская. В итоге подростка убедили сдаться, полиция передала его медикам.

В СМИ появились разные версии случившегося: напряженные отношения со сверстниками и матерью, плохие оценки и последствия приема лекарств от головной боли.

Детский омбудсмен заявил, что мальчик учится хорошо, но у него есть особенности — замкнутость и некоторые психические проблемы. Бунимович добавил, что у ребенка непростая ситуация в семье.