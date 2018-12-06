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У военной базы на юго-востоке Ирана произошел взрыв 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Взрыв прогремел в четверг около военной базы в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Мохаммад Хади Мараши.
"Сегодня утром около военной базы в Чабахаре было приведено в действие взрывное устройство. В результате пострадали несколько человек", — сказал Мараши. По его словам, "бомба была установлена внутри автомобиля".
Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в районе взрыва слышны звуки выстрелов.
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