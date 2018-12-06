У военной базы на юго-востоке Ирана произошел взрыв

Взрыв прогремел в четверг около военной базы в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Мохаммад Хади Мараши.

"Сегодня утром около военной базы в Чабахаре было приведено в действие взрывное устройство. В результате пострадали несколько человек", — сказал Мараши. По его словам, "бомба была установлена внутри автомобиля".

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в районе взрыва слышны звуки выстрелов.