Угрожавшего учителям ножом школьника передали полиции

Ученика жулебинской школы, принесшего на уроки нож, передали полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
По словам собеседников агентства, полицейские забрали мальчика в присутствии его родителей. В результате инцидента в школе никто не пострадал.
В школу 1359 мальчик пришел с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 декабря 2018 г.
Информированный источник «Интерфакса» заявил, что подростка передали врачам-психиатрам, который увезли его из школы на скорой помощи. Медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить мотивы его поступка.
Утром в четверг, 6 декабря, 16-летний подросток пришел в одну из школ московского района Жулебино с ножом. СМИ писали, что сначала он угрожал учителям, а затем сказал, что покончит с собой. Сотрудники школы заперли его в раздевалке, но он выбрался и несколько часов провел в одном из школьных помещений, никого не пуская.
В СМИ появились разные версии случившегося: напряженные отношения со сверстниками и матерью, плохие оценки и последствия приема лекарств от головной боли.