Угрожавшего учителям ножом школьника передали полиции

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Школьника с ножом передали полиции 

Рамблер + ещё 48 1 час назад
Ученика жулебинской школы, принесшего на уроки нож, передали полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
По словам собеседников агентства, полицейские забрали мальчика в присутствии его родителей. В результате инцидента в школе никто не пострадал.
Информированный источник «Интерфакса» заявил, что подростка передали врачам-психиатрам, который увезли его из школы на скорой помощи. Медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить мотивы его поступка.
Утром в четверг, 6 декабря, 16-летний подросток пришел в одну из школ московского района Жулебино с ножом. СМИ писали, что сначала он угрожал учителям, а затем сказал, что покончит с собой. Сотрудники школы заперли его в раздевалке, но он выбрался и несколько часов провел в одном из школьных помещений, никого не пуская.
В СМИ появились разные версии случившегося: напряженные отношения со сверстниками и матерью, плохие оценки и последствия приема лекарств от головной боли.
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