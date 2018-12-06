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В Иркутской области шестилетний мальчик замерз насмерть 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Шестилетний мальчик насмерть замерз в селе Верхний Кукут Иркутской области, уйдя ночью из дома, пока родители были на пожаре в местной школе. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
В Иркутской области на этой неделе установились сильные морозы. Ночью температура воздуха опускается до 40-46 градусов.
"Ребенок вышел из дома, когда родителей не было, и пошел в сторону дома дедушки. И замерз по дороге. Все это случилось в то время, когда горела школа. Родители, видимо, убежали на пожар", — сказал источник.
В следственном управлении СК РФ по Иркутской области ТАСС сообщили, что после обнаружения тела шестилетнего ребенка проводится доследственная проверка. По предварительным данным, ночью 5 декабря во время пожара в школе родители мальчика ушли из дома, оставив ребенка со старшей сестрой дома. Утром тело мальчика было обнаружено примерно в 300 метрах от дома дедушки. Семья на учете в органах полиции не состоит, характеризуется положительно.
Как сообщал ТАСС, в ночь на 5 декабря в селе Верхний Кукут сгорело здание начальной школы.
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