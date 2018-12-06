Вооруженный ученик пришел в московскую школу

В Москве школьник с ножом угрожал убить учителей

В четверг, 6 декабря, ученик одной из школ московского района Жулебино принес на уроки нож. В настоящий момент полиция ведет переговоры с подростком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полиция ведёт переговоры с московским учащимся, угрожающим убить себя в школе в Жулебине — ГУ МВД По данным канала, сначала 16-летний подросток угрожал убить учителей, затем сказал, что покончит с собой.

Из здания начали эвакуировать детей и педагогов. Mash утверждает, что подросток с ножом сел в одном из школьных помещений и начал читать книгу.

По информации канала, подросток пришел в школу в 08:15. Охранники сразу заметили торчавший из-под его одежды длинный нож. Мальчик зашел в раздевалку, и сотрудники школы заперли за ним дверь, изолировав от других детей.

Однако позже школьник смог оттуда выбраться и отправился в одно из школьных помещений. Mash отмечает, что в этом помещении стеклянные двери. В школу приехала его мать, но он не пустил ее к себе, как и всех остальных людей.

По данным канала, одноклассники подростка назвали его нелюдимым и замкнутым. В школе с ним работал психолог, отношения со сверстниками у него были напряженными, но агрессии он раньше не проявлял. Родители школьника разведены, он живет с матерью (с ней отношения тоже напряженные) и отчимом, сотрудником правоохранительных органов.

По неподтвержденным данным РЕН ТВ, школьник состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Информированный источник «Интерфакса» утверждает, что он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. По словам собеседника агентства, нож, который мальчик принес в школу, оказался канцелярским.