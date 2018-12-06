Врач-невролог московской клиники задержан после смерти пациентки от укола обезболивающего, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Задержана гражданка 1988 г. рождения, работающая неврологом в клинике «Семейный доктор» на ул. Бауманская. По данным следствия, в июне 2017 г. она поставила пациентке укол с лидокаином, после чего женщина 1988 г. рождения почувствовала себя плохо. Пациентку госпитализировали в НИИ им Н. Склифосовского, где спустя несколько дней она скончалась от анафилактического шока», — сказал собеседник агентства.
В отношении врача возбудили уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Ведется следствие.