Фонд Сокурова проверяет полиция 

Полиция Санкт-Петербурга проверяет деятельность некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации", учрежденного Александром Сокуровым.
"Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации", — цитирует ТАСС сообщение правоохранителей.
Фонд "Пример интонации" был основан Сокуровым в 2013 году. Он занимается поддержкой молодых кинематографистов.
В СМИ выдвинута версия, что причиной проверки могла стать деятельность директора фонда "Пример интонации" Николая Янкина.