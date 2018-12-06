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Фонд Сокурова проверяет полиция 

Газета.Ru + ещё 5 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полиция Санкт-Петербурга проверяет деятельность некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации", учрежденного Александром Сокуровым.
"Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации", — цитирует ТАСС сообщение правоохранителей.
Фонд "Пример интонации" был основан Сокуровым в 2013 году. Он занимается поддержкой молодых кинематографистов.
В СМИ выдвинута версия, что причиной проверки могла стать деятельность директора фонда "Пример интонации" Николая Янкина.
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