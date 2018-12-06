Фонд Сокурова проверяет полиция

В СМИ выдвинута версия, что причиной проверки могла стать деятельность директора фонда "Пример интонации" Николая Янкина.

Фонд "Пример интонации" был основан Сокуровым в 2013 году. Он занимается поддержкой молодых кинематографистов.

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