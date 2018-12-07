Под Саратовом мать вынесла новорожденную дочь голой на холод из мести мужу

Следователи предварительно установили, что в октябре 21-летняя жительница Балаково, желая отомстить супругу, который после ссоры игнорировал ее звонки, вынесла на балкон квартиры в люльке новорожденную дочь без одежды.

"Поставив люльку на пол, женщина сфотографировала малышку и направила фото ребенка мужу, изложив в смс-сообщении угрозы, что он видит ребенка в последний раз, так как вследствие низкой температуры воздуха она может замерзнуть. Затем женщина занесла ребенка в жилище. Впоследствии фотографии и смс-сообщения, содержащие угрозы, были размещены отцом ребенка в сети интернет", — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что отец девочки таким образом пытался донести до общественности, что его супруга распространяет о нем негативную информацию, а сама истязает собственную дочь. "В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Она осмотрена медицинскими работниками и в госпитализации не нуждается", — отмечается в сообщении.

Следователи выясняют сведения о родителях девочки, после чего будет решаться вопрос о целесообразности изъятия ребенка из семьи. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в СК.

Как сообщила прокуратура области, ведомство также проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка.

Тем временем, по данным пресс-службы областного главка МВД, мать ребенка уже привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".