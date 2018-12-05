Группа москвичей заявила об обмане на миллиарды рублей

Московская полиция проводит проверку по заявлениям жителей столицы, которые якобы были обмануты при строительстве соляного завода в Нижегородской области . Они утверждают, что вложили финансовые средства в производство.

Сумма ущерба составляет 2 млрд рублей.

Обратившиеся в правоохранительные органы граждане уверены, что завод никто даже не собирался строить, а деньги вкладчиков оказались в руках мошенников.

«Следственным подразделением УВД по Центральному округу проводится проверка по заявлениям, поданными гражданами в полицию», — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

В ведомстве затруднились уточнить общего числа заявителей.

Ранее, как сообщал News.ru, 85-летняя жительница Москвы пострадала от мошенника, купив свёрток с рисом за 100 тыс. рублей. Мужчина, представившийся врачом, заявил, что это чудодейственное лекарство спасёт пенсионерку от всех недугов.