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Группа москвичей заявила об обмане на миллиарды рублей 

News.ru 34 минуты назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Московская полиция проводит проверку по заявлениям жителей столицы, которые якобы были обмануты при строительстве соляного завода в Нижегородской области. Они утверждают, что вложили финансовые средства в производство.
Сумма ущерба составляет 2 млрд рублей.
Обратившиеся в правоохранительные органы граждане уверены, что завод никто даже не собирался строить, а деньги вкладчиков оказались в руках мошенников.
«Следственным подразделением УВД по Центральному округу проводится проверка по заявлениям, поданными гражданами в полицию», — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
В ведомстве затруднились уточнить общего числа заявителей.
Ранее, как сообщал News.ru, 85-летняя жительница Москвы пострадала от мошенника, купив свёрток с рисом за 100 тыс. рублей. Мужчина, представившийся врачом, заявил, что это чудодейственное лекарство спасёт пенсионерку от всех недугов.
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