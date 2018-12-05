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Названо место начала третьей мировой войны
Названо место начала третьей мировой войны

Сбежавший из воинской части стрелок умер 

Lenta.ru 2 часа назад
61-летний работник ведомственной охраны Юрий Петров, доставленный в подмосковную больницу с двумя огнестрельными ранениями груди, умер на операционном столе, сообщил источник «Ленты.ру».
Следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее 5 декабря стало известно, что мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, покинул пост в городе Муроме (Владимирская область) и отправился на автомобиле ВАЗ-2108 с оружием и боевыми патронами по направлению в Москву. По информации «Интерфакса», причиной поступка стали семейные неурядицы.
За оставление поста военнослужащим с оружием статьей 338 УК грозило наказание до 10 лет лишения свободы.
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