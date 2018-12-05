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СК: сбежавший из Мурома охранник доставлен в больницу 

RT на русском 1 час назад
Фото: СК РФ
Сбежавший из Мурома в Московскую область 61 летний охранник доставлен в больницу с огнестрельными ранения. Об этом заявили в пресс-службе СК России.
Как отмечается, 5 декабря поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 61-летний мужчина с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки.
«Установлено, что он являлся работником военизированной охраны и накануне покинул свой пост в городе Муроме Владимирской области, после чего прятался в лесном массиве подмосковного города Гжель», — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.
Подчёркивается, что по данному факту организована проверка.
Ранее в СМИ появились данные о том, что вооружённый сотрудник ведомственной охраны РЖД во Владимирской области покинул пост и отправился в Москву.
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