СК: сбежавший из Мурома охранник доставлен в больницу

Как отмечается, 5 декабря поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 61-летний мужчина с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки.

«Установлено, что он являлся работником военизированной охраны и накануне покинул свой пост в городе Муроме Владимирской области, после чего прятался в лесном массиве подмосковного города Гжель», — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

Подчёркивается, что по данному факту организована проверка.