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Россиянин с ножом попытался взять штурмом полицейское управление 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»
В Саратове неизвестный попытался прорваться на территорию местного управления МВД, угрожая постовому предметом, похожим на нож. Об этом в среду, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Орудие преступления изъято, подозреваемый задержан. Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», —сказал он.
Нападение произошло около 15:30. Налетчик оказался 25-летним жителем Саранска, имеющим судимость. Также известно, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
20 августа сообщалось, что двое налетчиков, вооруженных ножами, пытались проникнуть на территорию отделения МВД по Шалинскому району Чечни. В результате инцидента двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, нападавшие были уничтожены ответным огнем.
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