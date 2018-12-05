Россиянин с ножом попытался взять штурмом полицейское управление

Саратове неизвестный попытался прорваться на территорию местного управления МВД , угрожая постовому предметом, похожим на нож. Об этом в среду, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Орудие преступления изъято, подозреваемый задержан. Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», —сказал он.

Нападение произошло около 15:30. Налетчик оказался 25-летним жителем Саранска, имеющим судимость. Также известно, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

20 августа сообщалось, что двое налетчиков, вооруженных ножами, пытались проникнуть на территорию отделения МВД по Шалинскому району Чечни. В результате инцидента двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, нападавшие были уничтожены ответным огнем.