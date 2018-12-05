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Внук бывшего сенатора найден мертвым 

Ридус 2 часа назад
Фото: © visualhunt.com
Внук бывшего члена Совета Федерации найден мертвым в Москве. По предварительным данным, юноша покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ.
Школьник жил с матерью и дедушкой. В последние пять-шесть лет он страдал от мигреней, поэтому его перевели на домашнее обучение.
Утром 5 декабря он пожаловался матери на сильные головные боли и признался, что боится писать итоговое сочинение по русскому языку. Мать позвонила учителям и попросила перенести экзамен, но те сказали, что это невозможно. У подростка началась паническая атака, и он покончил с собой.
Дед в это время отошел в магазин, а мать находилась на кухне, сообщает Ura.ru.
Позже очевидцы рассказали, что через некоторое время после смерти к телу мальчика подошел убитый горем дед.
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