Как коллекторы выбивают долги

В Нижнем Новгороде коллекторы пообещали расправиться с детьми двух сестёр. Теперь в истории разбирается Следственный комитет

Женщины долгое время не могли понять, почему им угрожают, ведь они даже никогда не брали кредитов. Как оказалось, за них это сделала мать. Несколько лет назад женщина попала в тюрьму за убийство и не общалась с дочерьми, но вспомнила о них, когда ей понадобились деньги. Мать взяла заём в микрофинансовой организации на 30 тыс. рублей, с набежавшими процентами отдать нужно было в два раза больше, а денег у неё не оказалось.

News.ru вспоминает, к каким методам прибегают коллекторы, чтобы достигнуть своих целей.

«Коктейль Молотова»

В конце января коллектор в погоне за долгом бросил «коктейль Молотова» в дом семьи должника. Бутылка с зажигательной семью попала в кровать двухлетнего ребёнка. В результате мальчик и его дедушка, который пытался потушить пожар, получили ожоги.

Коллектор, бросивший «коктейль Молотова» в окно должника

У матери ребёнка образовалась задолженность перед службой микрозаймов «Быстроденьги» , где она взяла в кредит 10 тыс. рублей. Суд приговорил коллектора к восьми годам колонии общего режима , признав его виновным в вымогательстве с применением насилия.

Паяльник

В октябре вопиющий инцидент произошёл в Казани. Управляющая компания натравила коллекторов на 92-летнего участника Великой Отечественной войны за неуплату долгов по ЖКХ. Ветеран проживает в двухкомнатной квартире в старом доме без горячей воды. Несколько лет в здании проходил капитальный ремонт, всё это время фронтовик жил у знакомых. Но когда он вернулся домой, то обнаружил счёт за электричество и воду по повышенному тарифу. Таким образом накопился долг в 40 тыс. рублей, о котором он и не знал.

Управляющая компания наняла коллекторов, которые тут же начали угрожать ветерану, вплоть до того, что пообещали ему «паяльник в одно место воткнуть». Спустя время долг всё же был ликвидирован, а генерального директора управляющей компании уволили.

Обвинение в педофилии

В конце ноября в городских пабликах Улан-Удэ стали распространять фотографию молодого человека. Подпись под снимком гласила: «Внимание, жители Улан-Удэ, этот парень несколько дней крутится во дворе одной из школ и предлагает мальчикам 10-12 лет покататься на машине или поиграть в приставку у него дома. Предупредите знакомых! Максимальный репост!»

Вскоре на фото наткнулся и сам молодой человек. Ему не пришлось долго гадать, кто сыграл с ним такую злую шутку. Авторы провокации сами связались с ним. Оказалось, что это были коллекторы, которые таким способом решили выбить у мужчины долг по кредиту. Более того, заём взял даже не он, а его сестра. Но ей тоже досталось: коллекторы распространили её снимки с указанием номера телефона в интернете, написав, что девушка занимается проституцией.

Избиение по ошибке

В августе пермский коллектор избил певицу театра оперы и балета Викторию Лебедеву. Он пришёл к женщине домой и потребовал позвать некую Светлану. Артистка открыла дверь, чтобы сказать об ошибке, но коллектор не поверил и стал ей угрожать. Певица решила заснять всё на видео, что очень не понравилось мужчине, в итоге он набросился на неё и избил. Лебедеву госпитализировали в больницу.