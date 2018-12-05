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Взрыв морской мины на российском курорте попал на видео 

Lenta.ru + ещё 3 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Анапе обезвредили якорную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.
Мину обнаружили дайверы в морской акватории в районе детского санатория «Бимлюк». Территория от пансионата «Кристалл» до санатория «Голубые ели» была оцеплена. Мину ликвидировали. Видео взрыва опубликовано на странице ЧП ЮГ в Facebook.
Якорные мины предназначались для уничтожения подводных лодок и кораблей, а также для затруднения плавания судов. Для уничтожения боеприпасов на месте постановки на них закрепляют подрывные заряды.
В сентябре этого года «Комсомольская правда. Краснодар» писала о том, что на одном из пляжей неподалеку от санатория «Жемчужина России» обнаружили похожий на мину предмет.
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