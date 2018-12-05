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В саранской гостинице произошла перестрелка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчину ранили из огнестрельного оружия в гостинице в Саранске, следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает управление СК по Мордовии.
Днем 4 декабря из гостиницы "Саранск" в медицинское учреждение с огнестрельным ранением был доставлен мужчина 1971 года рождения. Возбуждено дело о покушении на убийство.
"В настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты регионального управления СК. Следователями совместно с сотрудниками полиции выясняются мотивы, причины и другие обстоятельства произошедшей стрельбы в гостинице, а также устанавливаются причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
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