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В аэропорту «Киев» самолет протаранил грузовик 

ТК «Звезда» + ещё 1 38 минут назад
Фото: Facebook
В результате столкновения Як-40 с наземным источником питания последний завалился набок.
В аэропорту «Киев», откуда вылетают в основном внутренние рейсы, Як-40 компании «Мотор Сiч» рейса в 9.50 «Киев-Одесса» столкнулся с передвижным наземным источником питания. Об этом сообщает местное агентство «Информатор» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Галину Богданенко.
На место прибыли пожарные, пассажиров эвакуировали. Особых повреждений Як не получил, во всяком случае, лайнер можно отремонтировать. А вот источник питания от удара завалился набок.
Никто из пассажиров, направлявшихся в Одессу, не пострадал. Им лишь пришлось прождать в аэропорту лишних четыре часа: запасной рейс вылетел только в 14.00. Обратный же рейс прибыл в Киев по расписанию.
В настоящее время руководство аэропорта устанавливает виновника происшествия.
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