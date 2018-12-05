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Правозащитника Пономарёва арестовали на 25 суток 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главу правозащитного движения «За права человека» Льва Пономарёва арестовали на 25 суток за призывы выйти на акцию протеста. Решение об административном аресте принял Тверской суд Москвы. Теперь правозащитник отправится в спецприёмник № 1 на Симферопольском бульваре.
Дело о наказании для 77-летнего общественного деятеля рассматривал судья Дмитрий Гордеев. Пономарёву вменяли то, что он звал людей на митинг, посвящённый поддержке фигурантов уголовных дел «Сети» и «Нового величия» 28 октября. Акции поддержки прошли в разных городах России. В Москве мероприятие не было согласовано с властями города.
Статья 20.2.8 КоАП, которую применили к Пономарёву, предполагает штраф в 150−300 тысяч рублей или до 30 суток ареста. Соратники обвиняемого — а их собралось в суде несколько десятков — рассказали News.ru, что были практически уверены: в качестве наказания назначат штраф.
«Но когда судья ушёл на оглашение, появились три сотрудника полиции. И мы поняли, что будет арест. Быстренько собрали ему еду», — сообщила участница движения «За права человека» Ирина Яценко.
Вечером 2 декабря Пономарёва увезли из дома в отдел полиции, чтобы оформить на него протокол. Движение «За права человека» занимается помощью фигурантам дела «Сети» и «Нового величия», которые считаются в среде правозащитников политически мотивированными.
«Новое величие» — группа, которая, по версии следствия, была создана для свержения действующей власти. В неё входили десять человек, многим не было 18 лет. Фигурантами дела «Сети» являются антифашисты и анархисты, занимавшиеся страйкболом — их обвиняют в подготовке террористических актов и участии в «военных тренировках».
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