В киевском аэропорту самолет столкнулся с автомобилем, сообщили СМИ

Самолет авиакомпании "Мотор-Сич" Як-40 столкнулся с аэродромным генератором в международном аэропорту "Киев-Жуляны", сообщается на сайте агентства "Главком".

"В среду, 5 декабря, в аэропорту "Киев" самолет авиакомпании "Мотор-Сич" Як-40 столкнулся с наземным генератором. В результате столкновения автомобиль перевернулся на бок", — говорится в сообщении.

По информации агентства, на борту самолета находились люди, никто из пассажиров не пострадал. Подробности инцидента пока неизвестны.

"Главком" со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Галину Богданенко передает, что рейс Киев — Одесса, который должен был выполнить Як-40, перенесен.