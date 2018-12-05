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Россию обрекли на войну с США
Россию обрекли на войну с США

В киевском аэропорту самолет столкнулся с автомобилем, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: страница "Аеропорт Київ" в Facebook
Самолет авиакомпании "Мотор-Сич" Як-40 столкнулся с аэродромным генератором в международном аэропорту "Киев-Жуляны", сообщается на сайте агентства "Главком".
"В среду, 5 декабря, в аэропорту "Киев" самолет авиакомпании "Мотор-Сич" Як-40 столкнулся с наземным генератором. В результате столкновения автомобиль перевернулся на бок", — говорится в сообщении.
По информации агентства, на борту самолета находились люди, никто из пассажиров не пострадал. Подробности инцидента пока неизвестны.
"Главком" со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Галину Богданенко передает, что рейс Киев — Одесса, который должен был выполнить Як-40, перенесен.
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