Дезертир с автоматом вышел на связь

Корреспондент газеты дозвонился до него по телефонам, указанным в ориентировке. Петров заявил, что заехал в лес на машине и не понимает, где именно находится.

«Простите, мне нужно думать, как наконец выбраться из этого леса и сдаться!» — сказал он.

По словам мужчины, он ехал всю ночь и «забрался в глушь». В какой именно области, Московской или Владимирской, он находится, Петров не знает.

Он заявил, что покинул свой пост, так как «всё навалилось». По словам Петрова, он выпил и «начудил». Информацию о кредитах и проигранных квартирах он опроверг, подчеркнув, что с его семьей все в порядке.

Мужчина подтвердил, что у него с собой автомат. Он заверил, что не собирается ни какого нападать.

Ранее СМИ написали о 61-летнем сотруднике ВОХР, который самовольно покинул охраняемый объект во Владимирской области и поехал в Москву на черном ВАЗ-2108. Сообщалось, что при себе у мужчины был автомат с двумя магазинами.