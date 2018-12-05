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Дезертир с автоматом вышел на связь 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Сотрудник военизированной охраны (ВОХР) Юрий Петров, сбежавший с охраняемого объекта во Владимирской области, заявил о готовности сдаться. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Корреспондент газеты дозвонился до него по телефонам, указанным в ориентировке. Петров заявил, что заехал в лес на машине и не понимает, где именно находится.
«Простите, мне нужно думать, как наконец выбраться из этого леса и сдаться!» — сказал он.
По словам мужчины, он ехал всю ночь и «забрался в глушь». В какой именно области, Московской или Владимирской, он находится, Петров не знает.
Он заявил, что покинул свой пост, так как «всё навалилось». По словам Петрова, он выпил и «начудил». Информацию о кредитах и проигранных квартирах он опроверг, подчеркнув, что с его семьей все в порядке.
Мужчина подтвердил, что у него с собой автомат. Он заверил, что не собирается ни какого нападать.
Ранее СМИ написали о 61-летнем сотруднике ВОХР, который самовольно покинул охраняемый объект во Владимирской области и поехал в Москву на черном ВАЗ-2108. Сообщалось, что при себе у мужчины был автомат с двумя магазинами.
Информированный источник «Интерфакса» заявил, что Петров покинул пост на железнодорожном объекте в Муроме из-за семейных проблем. Источник ТАСС сообщал, что из-за него в Москве ввели план «Сирена», но позже в полиции это опровергли.
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