На Урале полиция расследует драку девочек у школы

Валерий Горелых. Группа девочек подралась возле школы в городе Краснотурьинск Свердловской области, одна из пострадавших госпитализирована, идет расследование, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД

Ранее издание "Вечерний Краснотурьинск" написало, что между ученицами седьмого класса произошел конфликт из-за того, что одна из девочек нелицеприятно высказалась об ученице другой школы. В драке, по данным СМИ, пострадали две девочки. Видео инцидента появилось в сообществе издания в социальной сети "ВКонтакте". На опубликованной записи видно, как две девочки прижимают к снегу своих обидчиц и пинают их.

"Сообщение о драке в территориальный отдел полиции поступило еще 26 ноября от бабушки пострадавшей девочки. Женщина просит привлечь к ответственности несовершеннолетнюю Александру 2004 года рождения, которая избила ее внучку. Обращение было зарегистрировано, по факту возбуждено административное расследование по статье "Побои", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной конфликта между школьницами стали оскорбления в соцсети. "В ходе переписки школьницы договорились о встрече. К сожалению, мирно вопрос решить они не смогли, дело закончилось дракой. На следующий день девочки обратились в детскую больницу за помощью, одна была госпитализирована", — добавил Горелых.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ждут заключение врачей о степени тяжести травм, после чего будет принято соответствующее решение. Как отметил Горелых, ранее девочки не попадали в поле зрения полиции и не привлекались к уголовной и административной ответственности.