В Балашихе спасли провалившегося под лед ребенка

Подмосковные пожарные спасли провалившегося под лед ребенка на реке в подмосковной Балашихе , сообщили в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.

Дежурный караул 307-й пожарной части "Мособлпожспаса" прибыл к реке Пехорка в микрорайоне Керамик городского округа Балашиха через пять минут после поступления сигнала. Выяснилось, что мальчик решил попробовать ногой разбить небольшую кромку льда, образовавшуюся возле берега реки. Ребенок подошел со стороны крутого берега, поскользнулся и упал в воду.

"Течение реки, скользкое илистое дно, сильный испуг и небольшой вес не позволили мальчику самостоятельно выбраться на берег. Течением его оттащило на середину реки, где его ноги крепко застряли в илистом дне", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что пожарные спустились в воду и вместе с жителями, применив спасательную веревку, вызволили ребенка. До приезда бригады скорой помощи мальчику оказали первую помощь и отогрели. Врачи приняли решение не забирать ребенка в больницу.