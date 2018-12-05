МВД к Новому году закупит 28 тыс. пар наручников «Нежность»

МВД объявило тендер на закупку партии наручников «Нежность» на сумму более 26 млн рублей, следует из данных системы «СПАРК-Маркетинг».

Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — ЗАО «НПО СМ», передает «Интерфакс»

До 20 декабря поставщик обязан поставить 28,6 тыс. комплектов наручников БОС (браслеты оперативные специальные) на сумму 26,37 млн рублей (стоимость одного комплекта с чехлом составляет 922 рублей).

Товар предназначен «для ограничения свободы движения человека, совершающего противоправные действия» и рассчитан на 5 тыс. циклов срабатывания (запирания).

В описании продукта, упомянуто его название, не вынесенное в каталог: БОС «Нежность».