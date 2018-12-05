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МВД к Новому году закупит 28 тыс. пар наручников «Нежность» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МВД объявило тендер на закупку партии наручников «Нежность» на сумму более 26 млн рублей, следует из данных системы «СПАРК-Маркетинг».
Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — ЗАО «НПО СМ», передает «Интерфакс».
До 20 декабря поставщик обязан поставить 28,6 тыс. комплектов наручников БОС (браслеты оперативные специальные) на сумму 26,37 млн рублей (стоимость одного комплекта с чехлом составляет 922 рублей).
Товар предназначен «для ограничения свободы движения человека, совершающего противоправные действия» и рассчитан на 5 тыс. циклов срабатывания (запирания).
В описании продукта, упомянуто его название, не вынесенное в каталог: БОС «Нежность».
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