СМИ опубликовали фото направляющегося в Москву дезертира

Криминал и пострелушки / telegram

Утром СМИ сообщили, что военнослужащий, охранявший стратегический мост в Муроме, покинул объект и, взяв с собой автомат и два магазина патронов, поехал в сторону Москвы на черном ВАЗ-2108.

Позже стало известно, что сбежавшим военным является 61-летний сотрудник военизированной охраны Юрий Петров , а автомобиль, на котором он едет в Москву, — ВАЗ-2109 цвета черный металлик.

На снимке, который опубликовал РЕН ТВ, у Петрова усы, он выглядит полным, а его волосы коротко острижены. По данным канала, Петров может быть одет в серую камуфляжную форму, черную шапку с кокардой и полуваленки.

По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, Петров уже прибыл в Москву. По этой причине в городе был объявлен план «Сирена».