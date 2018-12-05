СМИ опубликовали фото направляющегося в Москву дезертира 

РЕН ТВ опубликовал фотографию вооруженного автоматом Калашникова военного, который на «девятке» сбежал в Москву.
Криминал и пострелушки / telegram
Утром СМИ сообщили, что военнослужащий, охранявший стратегический мост в Муроме, покинул объект и, взяв с собой автомат и два магазина патронов, поехал в сторону Москвы на черном ВАЗ-2108.
Позже стало известно, что сбежавшим военным является 61-летний сотрудник военизированной охраны Юрий Петров, а автомобиль, на котором он едет в Москву, — ВАЗ-2109 цвета черный металлик.
На снимке, который опубликовал РЕН ТВ, у Петрова усы, он выглядит полным, а его волосы коротко острижены. По данным канала, Петров может быть одет в серую камуфляжную форму, черную шапку с кокардой и полуваленки.
По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, Петров уже прибыл в Москву. По этой причине в городе был объявлен план «Сирена».