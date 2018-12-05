Продюсер Алексей Малобродский, обвиняемый по делу "Седьмой студии", госпитализирован в кардиоцентр имени А. Л. Мясникова, сообщает ТАСС.
О госпитализации стало известно на заседании Мещанского суда Москвы 5 декабря. "Вчера Малобродского госпитализировали в кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии", — рассказала адвокат продюсера Ксения Карпинская.
В связи с госпитализацией Карпинская попросила об отложении заседания на 10 декабря.
Экс-директор московского театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский в мае этого года также был госпитализирован в кардиологический центр.
Фигурантами дела "Седьмой студии" являются худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО "Седьмая студия" Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России. Все, кроме Масляевой, свою вину отрицают.