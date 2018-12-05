Алексей Малобродский госпитализирован в тяжелом состоянии

О госпитализации стало известно на заседании Мещанского суда Москвы 5 декабря. "Вчера Малобродского госпитализировали в кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии", — рассказала адвокат продюсера Ксения Карпинская.

В связи с госпитализацией Карпинская попросила об отложении заседания на 10 декабря.

Экс-директор московского театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский в мае этого года также был госпитализирован в кардиологический центр.