Задержан подозреваемый в краже миллионов у ветерана

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в мошенничестве, который обманом забрал у ветерана почти 2 млн рублей. Задержанный — 28-летний безработный мужчина, в автомобиле которого в ходе осмотра были обнаружены доказательства его причастности к преступлению.

По данным следствия, мужчина, представившись сотрудником страховой организации, проник в квартиру ветерана и его супруги. Он предложил пенсионерам электронную медицинскую технику для диагностики заболеваний и похитил крупную сумму денег. Затем под предлогом обмена денег на купюры нового образца они завладели оставшимися сбережениями пенсионеров.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество), сообщает ТАСС