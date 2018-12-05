Задержан подозреваемый в краже миллионов у ветерана 

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в мошенничестве, который обманом забрал у ветерана почти 2 млн рублей. Задержанный — 28-летний безработный мужчина, в автомобиле которого в ходе осмотра были обнаружены доказательства его причастности к преступлению.
По данным следствия, мужчина, представившись сотрудником страховой организации, проник в квартиру ветерана и его супруги. Он предложил пенсионерам электронную медицинскую технику для диагностики заболеваний и похитил крупную сумму денег. Затем под предлогом обмена денег на купюры нового образца они завладели оставшимися сбережениями пенсионеров.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество), сообщает ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о краже кольца у женщины в одном из ресторанов в центре Москвы. В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что инцидент произошёл в ночь с 30 ноября на 1 декабря на улице Рочдельская.