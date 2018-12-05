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Подросток погиб в стиральной машине 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика возбуждено следователями на Камчатке. Происшествие случилось в Елизовском районе, мальчика нашли в запертой стиральной машине в одной из квартир города.
Тело сына нашла мать, по её словам, мальчик уже залезал в стиральную машину, но это было два-три года назад. В этот раз в квартире никого не было, отец ребёнка был в командировке за пределами Камчатского края, сообщает краевое СУ СКР.
Следователи осмотрели квартиру, где проживал ребёнок. Следов насильственной смерти не обнаружено. Мальчик задохнулся от удушения в замкнутом пространстве, на его теле найдены характерные для взаимодействия с барабаном повреждения. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее News.ru сообщал, что екатеринбургский Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за смерти ребёнка в частном детском саду. Малышу стало плохо во время игры, скорая приехать не успела.
По предварительным данным, нет никаких внешних факторов, которые могли бы повлечь за собой смерть несовершеннолетнего.
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