Раскрыта личность сбежавшего в Москву вооруженного дезертира

Сотрудник Муромского отряда вневедомственной охраны филиала ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта" на Горьковской железной дороге покинул свой пост — а охранял он, по некоторым данным, стратегический мост близ Мурома — около 17:30 в минувший вторник, 4 декабря, и направился в Москву на черной "восьмерке" с номером "В858ОК 33". С собой мужчина прихватил автомат Калашникова и 60 патронов к нему.

"Принять меры к задержанию, соблюдать меры предосторожности", — говорится в ориентировке на дезертира, которому грозит до 10 лет лишения свободы.

По неподтвержденным данным, подозреваемого видели в Ленинском районе Подмосковья. По другим сведениям, Петров похитил 800 тысяч рублей и ружье в Раменском районе Подмосковья, после чего скрылся.