В Москве ищут военнослужащего с оружием

Военнослужащий, охранявший стратегический мост во Владимирской области , самовольно покинул объект с оружием и направился в Москву . Как сообщил источник в правоохранительных органах, сейчас его ищут столичные полицейские, передает ТАСС

«В городе Муроме военнослужащий, охранявший стратегический мост, самовольно покинул охраняемый объект и выдвинулся в сторону Москвы на ВАЗ 2108 черного цвета. Сейчас его ищут полицейские», — сказал собеседник.

По словам источника, у него с собой имеется автомат Калашникова и два полных магазина патронов. Последний раз он был замечен в Ленинском районе Подмосковья.