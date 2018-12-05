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В Москве ищут военнослужащего с оружием 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащий, охранявший стратегический мост во Владимирской области, самовольно покинул объект с оружием и направился в Москву. Как сообщил источник в правоохранительных органах, сейчас его ищут столичные полицейские, передает ТАСС.
«В городе Муроме военнослужащий, охранявший стратегический мост, самовольно покинул охраняемый объект и выдвинулся в сторону Москвы на ВАЗ 2108 черного цвета. Сейчас его ищут полицейские», — сказал собеседник.
По словам источника, у него с собой имеется автомат Калашникова и два полных магазина патронов. Последний раз он был замечен в Ленинском районе Подмосковья.
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