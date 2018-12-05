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В Москве ищут вооруженного дезертира 

Рамблер + ещё 1 5 часов назад
Фото: Reuters
Вооруженный военный сбежал со стратегического объекта, который охранял в Муроме, и отправился в Москву. Об этом ТАСС рассказал собеседник в правоохранительных органах.
Военный охранял стратегический мост, расположенный в Муроме. Мужчина самовольно покинул объект, взяв с собой автомат Калашникова и два магазина патронов, сел в черный ВАЗ-2108 и поехал на нем в сторону Москвы.
Источник агенства не уточнил, был ли автомобиль угнан военнослужащим, и с какой целью он направился в столицу.
По его словам, сбежавший военный приближается к Москве — в последний раз его видели в Ленинском районе Московской области. В настоящее время военного разыскивает полиция.
В ноябре СМИ со ссылкой на доклад главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса сообщали, что с января 2014-го по сентябрь 2018 года из армии Украины дезертировали либо самовольно покинули расположения частей свыше 33 тысяч военных. При этом с собой они унесли примерно 15 тысяч единиц оружия.
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