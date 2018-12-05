Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Рынки накрыла паника
Пока вы спали: Рынки накрыла паника

В Москве ищут вооруженного дезертира 

Рамблер + ещё 1 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Вооруженный военный сбежал со стратегического объекта, который охранял в Муроме, и отправился в Москву. Об этом ТАСС рассказал собеседник в правоохранительных органах.
Военный охранял стратегический мост, расположенный в Муроме. Мужчина самовольно покинул объект, взяв с собой автомат Калашникова и два магазина патронов, сел в черный ВАЗ-2108 и поехал на нем в сторону Москвы.
Источник агенства не уточнил, был ли автомобиль угнан военнослужащим, и с какой целью он направился в столицу.
СМИ опубликовали фото направляющегося в Москву дезертира
По его словам, сбежавший военный приближается к Москве — в последний раз его видели в Ленинском районе Московской области. В настоящее время военного разыскивает полиция.
В ноябре СМИ со ссылкой на доклад главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса сообщали, что с января 2014-го по сентябрь 2018 года из армии Украины дезертировали либо самовольно покинули расположения частей свыше 33 тысяч военных. При этом с собой они унесли примерно 15 тысяч единиц оружия.
Комментарии219
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США548
Командир эскадрильи B-52 уволен за непристойные полеты7
Ведущий «России-1» объяснил скандал в студии351
Гибель в ливневке: жизнь ребенка оценили в 150 тысяч18
Россия испугалась и оставила Азербайджан без ракет
Видео
02:11
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
В мире
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес Другое
06:25
Россия испугалась и оставила Азербайджан без ракет
Армия Оружие
03:30
Названо три повода войны США и России
Армия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:10
Константинополь отказал украинской церкви в автокефалии
В мире Украина
01:00
Седокова рассказала о борьбе за наследство
Шоу-бизнес Другое
01:41
Гибель в ливневке: жизнь ребенка оценили в 150 тысяч
Происшествия Статьи
06:24
«Парковочные каникулы» отменили в столице
Новости Москвы
01:08
Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение